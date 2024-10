NM Live – Napoli squadra solida in tutti i reparti tra le candidate per la lotta al titolo Su Lukaku…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 1 ottobre 2024) Fontana: Lukaku? Viene giudicato in base ai gol, ma non deve essere così, perché è stato utile in campo. L’importante è dare sempre il massimo, anche se non sei al top. Con il lavoro e la perseveranza questo margine verrà colmato NM– Verna, Fontana, Petrazzuolo, Mora e Carmine Esposito sono intervenuti a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com NM– Verna: “Ilha un vantaggio per lo Scudetto, Buongiorno è fortissimo”– CARLO VERNA, giornalista: “Ilha già mostrato molte delle sue facce, ma non tutte. Non siamo in Champions, ma può essere un vantaggio per laallo Scudetto.