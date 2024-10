HalLEOween a Leolandia | una festa di Halloween imperdibile!

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di martedì 1 ottobre 2024): unadi! Unda brividi a: dolcetti, draghi e spettacoli mozzafiato Dal 20 settembre,apre le porte a, l’unicadipensata appositamente per i bambini. Tra gigantesche zucche, fantasmini, e ben 10 draghi pronti a stupire con fuoco e fiamme, il parco divertimenti di Capriate San Gervasio offre un’esperienza indimenticabile. Nuovi spettacoli e attrazioni aspettano i visitatori per un autunno all’insegna del divertimento e delle emozioni! Novità : l’area tematica “Draghi e Leggende” Tra le attrazioni più attese, spicca la nuova area tematica “Draghi e Leggende”, che trasporterà i visitatori in un mondo magico popolato da creature straordinarie.