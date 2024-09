Premier League sesta giornata | crollo United poker del Chelsea ok Liverpool pari City

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Milano, 30 settembre 2024 - Sesto turno diche, come sempre, regala gol ed emozioni. Il Manchesterdi Pep Guardiola frena a Newcastle, con Tonali e compagni che riescono a strappare un punto importante. A far festa, oltre ai bianconeri, anchee Arsenal che battono, rispettivamente, Wolverhampton e Leicester. Continua il momento positivo del, ora quarto in classifica a breve distanza dalle prime, grazie a un super Cole Palmer che ne fa addirittura quattro e premette alla squadra di Maresca di battere il Brighton. Chi continua a vivere un momento no è il Manchesterche a Old Trafford perde 0-3 contro il Tottenham e Bruno Fernandes rimedia un cartellino rosso. Sesto turno che si chiuderà questa sera con il posticipo tra Bournemouth e Southampton. Ripercorriamo le gare di