Inchiesta ultras Nino Ciccarelli | Non molliamo la curva deve andare avanti

(Di lunedì 30 settembre 2024) “Mi state scrivendo in tanti, non sono indagato. Quello che succederà con lave lo faremo sapere, ma non, ok? Non si molla, la”. Lo afferma sui suoi profili social, fondatore del gruppo Vikings e storico leader dellaNord nerazzurra. Nelle sue stories instagram anche l’emoticon di una faccina triste. Sono 19 le persone (16 in carcere e tre gli arresti domiciliari) finite nell’ordinanza di custodia cautelare della procura di Milano e indagate, a vario titolo, in ordine ai reati di associazione per delinquere, con l’aggravante mafiosa, estorsione, false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, accesso abusivo a sistemi informatici, lesioni, percosse, rissa e resistenza a pubblico ufficiale.