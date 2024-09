Dante Calabria il nuovo coach | Pistoia hai un gran potenziale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Non sarà una passeggiata raccogliere l’eredità di Nicola Brienza madell’EstraBasket (ha firmato fino al 2027), è il profilo scelto dal presidente Rowan per proseguire nel percorso di crescita del club biancorosso. Nato a Pottstown, in Pennsylvania, nel 1973, di nazionalità statunitense ma naturalizzato italiano,ha avuto una carriera importante da giocatore con lunghi trascorsi in Italia. La vittoria del titolo Ncaa nel 1993 con North Carolina gli apre le porte del nostro Paese, a Livorno. Tanti gli anni trascorsi in giro per l’Europa, tra Francia, Grecia e Spagna prima di tornare ancora in Italia per vestire le maglie di Trieste, Benetton Treviso (dove vince la Coppa Italia), Cantù (trionfa in Supercoppa), Olimpia Milano per tre stagioni, Fortitudo Bologna, Cremona (in LegaDue) per poi chiudere la carriera a Sant’Antimo nel 2011.