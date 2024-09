Resistenza | Mattarella ' Italia Germania e Europa risorsero da abisso'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Bologna, 29 set. (Adnkronos) - "Siamo qui per chinare insieme il capo davanti a tante vite crudelmente spezzate, per riempire con i sentimenti più intensi di solidarietà quelle voragini che la disumana ferocia nazifascista ha aperto in queste terre, in queste comunità. Siamo qui per ricordare, perché la memoria richiama responsabilità. Nella Seconda guerra mondiale si toccò il fondo dell'. La barbarie, la cancellazione di ogni dignità umana.edsono state capaci di risorgere da quell'inferno, costruendo libertà, pace, democrazia, diritti, comunità, una nuova sicurezza". Lo ha affermato a Marzabotto il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della commemorazione dell'80/mo anniversario delle'eccidio di Monte Sole, insieme all'omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier.