Dopo Germania e Francia il vento di destra è fortissimo anche in Austria

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 29 settembre 2024) Nonostante lo sbarramento messo in campo inal secondo turno, innegabile è il trionfo dellaalle europee e alle elezioni politiche francesi. Come innegabile è il successo nei Land dellatedesca. Ildi, che in Italia ha portato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, èinè arrivato ildella. Un uragano diin. Secondo gli exit pollci, infatti, alle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale si conferma l’ascesa dellaradicale di Fpö, il Partito della Libertà, che ha ottenuto il miglior risultato della sua storia, battendo persino il record del 1999. In base alle prime proiezioni Fpö è in testa con il 29% dei consensi. Al secondo posto i conservatori dell’Övp (Partito Popolareco) con il 26,2%, mentre il Partito Socialdemocraticoco (Spö) è al terzo posto con il 20,7%.