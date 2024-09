Promozione gli anticipi Vismara sfida il GabicceGradara Per Villa e Tavullia punti pesanti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Oggi inanticipano ben sette gare su otto. In campo tutte le provinciali. Si gioca per la quarta giornata del girone di ritorno e c’è chi cerca di invertire la rotta dopo una falsa partenza (il S.Orso e la V. Castelfidardo ancora a zero) e chi vorrebbe la continuità (le prime 5 in graduatoria).-Gabicce Gradara. Per entrambe una vittoria, due pareggi e una sconfitta. "Nessuna gara – sottolinea il mister delPierangelo Fulgini – è facile e anche questa sarà molto impegnativa. Affrontiamo una squadra costruita per l’alta classifica, ci renderà la vita difficile ma abbiamo dimostrato in questo avvio di essere all’altezza e quindi vorremmo continuare su questo percorso". Nelassente Oliva, infortunatosi contro la Jesina e in dubbio Montanari.