Ci sono troppi medici specialisti

(Di sabato 28 settembre 2024) C‘è il neurologo che pensa solo al cervello, mentre il gastroenterologo ritiene che su ogni organo comandi l’intestino. Il cardiologo? Beh, lui si sente Dio: pretende che tutti gli riconoscano il suo ruolo. Intanto lana interna, regina di tutte le specialità, creata alla fine del diciannovesimo secolo daeuropei e statunitensi che cominciarono a integrare il metodo scientifico con le conoscenze cliniche, sempre più spesso viene relegata in un angolo: nel ruolo del reparto dove mandare i troppo anziani, o i troppo malati, o i troppo «difficili», insomma quei pazienti che chissà cos’hanno, o chissà se ce la fanno. Grave errore: perché in questi tempi di iperspecializzazione medica, spesso un sistema di «silos» che non dialogano fra loro, in mezzo ci siamo noi, in balìa di un metodo che ci osserva frammentati e non più nella nostra globalità.