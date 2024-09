Oceania 2 | un nuovo spot regala un' anticipazione di una delle canzoni del film

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 27 settembre 2024) A novembre arriverà nei cinema2 e unqualchesulla storia e sulla colonna sonora.2 arriverà a novembre nei cinema e uncondiviso onlineuna piccoladi uno dei brani originali della colonna sonora. La canzone si intitola We're Back e accompagna le immagini in cui si vede la giovane protagonista tornare a casa, dove la sta attendendo la sorellina che non sembra affatto felice della sua "lunga" assenza. Coda racconterà2 Il sequel avrà al centro la giovane protagonista Vaiana mentre cerca di assumere il suoruolo di leader nella sua comunità, riprendendo la storia ambientata alla fine del primo capitolo. I protagonisti delanimato