Media gli alleati frenano e l’Ucraina rischia di restare a corto di fondi e munizioni nel momento più delicato

(Di venerdì 27 settembre 2024) Secondo quanto ricostruisce l’agenzia statunitense Bloomberg, le forniture militari delper il prossimo anno sono a rischio perché alcunihanno difficoltà ad assicurare i finanziamenti per Kiev e altri non intendono aumentarli. L’agenzia cita fonti a conoscenza della questione che chiedono l’anonimato e che aggiungono come la macchina da guerra di Mosca stia superando la capacità ucraina di acquisire, missili e altro materiale di cui il paese invaso ha estremo bisogno per respingere gli attacchi. Gran parte del sostegno militare delper il 2025 è ora subordinato al raggiungimento di un accordo in sede di G7 per erogare prestiti per 50 miliardi di dollari la cui restituzione dovrebbe essere garantita dagli interessi che maturano sugli asset russi bloccati in occidente e in grado di genare una rendita di circa 3 miliardi di euro l’anno.