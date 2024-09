Roma rivolta nel carcere di Regina Coeli | disordini nell’ottava sezione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

26 settembre 2024 – neldi: a darne notizia è il segretario generale Fns Cisl Lazio Massimo Costantino, che spiega che nella serata di ieri era in corso "Unapresso ildiall'interno dell'ottava". "Attualmente non vi sono più spazi , – prosegue Costantino – infatti, i detenuti presenti risultano 1160, rispetto ai previsti 628- Il personale di Polizia Penitenziaria risulta essere n.331, rispetto ai previsti 480- mancano 149 unità di polizia penitenziaria rispetto al dato del Ministero della Giustizia ma i numeri son ben più alti. Per la Fns Cisl Lazio la situazione è sempre più preoccupante e la gestione risulta essere sempre più precaria a causa del contingente di forza lavoro ridotto al minimo, alle continue assenze legate alla gestione di eventi critici che comportano infortuni sul lavoro".