LG lancia LG Movies e TV con Rakuten | Nuovo Servizio VOD in Italia e Europa

(Di giovedì 26 settembre 2024) LG Electronics (LG) eTV, una delle principali piattaforme di streaming europee, hanno annunciato il lancio di LG& TV, undi video-on-demand (VOD) ora disponibile sui televisori LG nel Regno Unito, in Germania, Spagna e. IlVOD basato su app consente il noleggio, l'acquisto e la visione di film, arricchendo l'esperienza dell'intrattenimento domestico con un'ampia gamma di contenuti, dagli ultimi successi ai classici più amati. Facilmente accessibile attraverso un televisore LG senza la necessità di un abbonamento, “LG& TV” soddisfa un'ampia varietà di gusti, adattandosi agli spettatori di tutti i Paesi europei.Grazie alla partnership conTV, gli utenti di LG TV hanno ora accesso a oltre 6.000 titoli da gustare in ciascuno dei quattro mercati europei in cui ilè disponibile.