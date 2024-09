Kostas | le anticipazioni trama e cast della terza puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 26 settembre 2024): le, 26 settembreè la serie in onda questa sera, 26 settembre 2024, su Rai 1 con la. La serie è ambientata ad Atene e vede come protagonista Stefano Fresi, nei panni di una sorta di Montalbano greco. Siamo nel 2009,Charitos è a capoSezione OmicidiPolizia di Atene. Vediamo insieme ledi oggi.è finalmente tornato in servizio dopo l’infarto che lo aveva colpito, anche se le conseguenze di quel momento sembrano non essersi del tutto dissolte. Adriana, che ha deciso di abbandonare un nuovo impiego per prendersi cura di lui, non smette di rammentargli che deve rallentare i ritmi lavorativi per preservare la sua salute., però, non sembra intenzionato a seguire i suoi consigli, determinato a riprendere appieno le sue funzioni.