Convenzione da rinnovare per il ’Franchi’

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’incontro in programma a Palazzo pubblico tra i rappresentanti del fondo svedese e l’amministrazione comunale, si svolgerà anche per affrontare il tema delle strutture e la prossimaper la gestione dello stadio Artemio Franchi e del campo Bertoni all’Acquacalda, fermo restando quella attuale. Lo scorso giugno il Comune ha individuato nel club di Simone Giacomini, il gestore, in via d’urgenza, delle due strutture, "fino al 7 luglio 2025, o comunque fino a individuazione del nuovo gestore". Un’operazione resasi necessaria per "garantire la sicurezza e la fruibilità dei luoghi, nonché tutte le operazioni di preparazione all’imminente inizio del campionato di Serie D". La Robur ha quindi potuto iniziare la stagione allenandosi all’Acquacalda – quartier generale anche delle giovanili – e potendo giocare le partite ufficiali tra le mura di casa del vecchio Rastrello.