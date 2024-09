Stazione Pigneto al via i lavori per la nuova fermata

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, 23 settembre 2024 –di interscambio nel quartiere: Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da MI.COS, MACEG, GEMA e SALCEF hanno sottoscritto il verbale di consegna, cui faranno seguito le attività preliminari e di cantierizzazione per laopera. “Questa è un’ottima notizia per la mobilità capitolina – dichiara l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – per l’importanza che lariveste dal punto di vista trasportistico per migliorare la mobilità di quel quadrante e proseguire nella cosiddetta rivoluzione del ferro. A regime, infatti, laconsentirà lo scambio tra le ferrovie locali e ladella Metro C.