Meret out almeno 4 settimane Il Napoli è nelle mani di Caprile

(Di lunedì 23 settembre 2024), quattrodi stop. Brutto colpo per ildi Conte.si è fermato alla mezz’ora del primo tempo di Juventus-a causa di un problema muscolare. Oggi, a due giorni dalla partita, il portiere azzurro si è sottoposto agli esami strumentali del caso. A comunicarlo è il club partenopeo con il seguente bollettino medico: “Alexè stato sottoposto ad esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il portiere azzurro ha già cominciato l’iter riabilitativo”. Di solito per infortuni di questo genere vengono stimati circa 30 giorni. Pertantosalterà sicuramente le partite con Palermo in Coppa Italia), Monza e Como in campionato.