Case dell’Aler ai nuovi agenti del Beccaria

(Di lunedì 23 settembre 2024) Quattro appartamentiperdella Penitenziaria in servizio al minorile, il cui organico è stato rinforzato di almeno cinquanta unità negli ultimi mesi di rivolte, evasioni tentate o riuscite e soprattutto dopo l’inchiesta che ad aprile ha visto l’arresto di tredici guardie e la sospensione di altre otto accusate a vario titolo in un’inchiesta della Procura di Milano su presunte torture e violenze ai baby detenuti. L’iniziativa della Regione Lombardia per offrire un alloggio aie funzionari ha visto nei giorni scorsi la consegna dei primi due appartamenti in uno stabile di via Saponaro, al Gratosoglio, col presidente di Aler Milano Matteo Mognaschi, l’assessore alla Casa Paolo Franco e il direttore delClaudio Ferrari.