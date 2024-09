Basket Libertas Livorno ko nell’ultimo test precampionato

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Real Sebastiani Rieti –87-77 (20-26, 42,40; 67-51): Buca 7, Hooker 11, Banks 10, Italiano 6, Fantoni 7, Filloy 13, Bargnesi 5, Fratto 2, Tozzi 2, Allinei 14. AREZZO – Ultimocon ko per laprima dell’inizio del campionato di serie A2. Al PalaEstra di Arezzo vince la Real Sebastiani Rieti che – sebbene priva di Spanghero e Piccin – dopo un avvio lento, ha iniziato a mordere in difesa e a segnare con buona continuità nell’altra metà campo. Peccato perché laper 17’ ha retto bene il colpo contro una squadra che ha altri obiettivi rispetto agli Amaranto. Lanel primo quarto è stata ordinata e ligia alle consegne di coach Andreazza, soprattutto in attacco anche se il 17-16 dopo 5’ di partita era un punteggio troppo alto per le caratteristiche di Fantoni e soci.