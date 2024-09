Priolo nominata commissario per l' alluvione primi aiuti fino a 900 euro per le famiglie sfollate  

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 22 settembre 2024) AGI - La presidente facente funzioni dell'Emilia-Romagna, Irene, è statadelegato per l'che ha investito la regione dal 17 settembre ed entro 30 giorni dovrà predisporre un piano di interventi urgenti. L'ordinanza è stata firmata ieri sera dal Capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, e contiene una serie di interventi urgenti in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Cdm. Previsti anchedai 400 ai 900per famiglia per chi ha avuto danni alla prima casa., si legge in una nota, per l'espletamento delle attività' "potrà avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori che agiranno sulla base di specifiche direttive".