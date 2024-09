LIVE Perugia-Trento Finale Supercoppa Italiana volley 2024 in DIRETTA | si assegna il primo titolo della stagione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladi pallavolo maschile-2025 tra Itas Trentino e Sir Susa Vim. Campioni d’Italia contro Campioni d’Europa. Il massimo che ci si poteva aspettare e, udite udite, la prima volta inhanno segnato con le loro imprese, in Italia e in giro per il mondo, l’ultima epoca delitaliano, eppure solo una volta, finora, si sono affrontati indi una grande manifestazione, il 6 marzo 2022 quandosuperònell’atto conclusivoCoppa Italia.