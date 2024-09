Rissa familiare con coltellate al Tuscolano tre arresti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 21 settembre 2024) Tre persone arrestate a Roma dopo una violenta lite in piazza San Giovanni Bosco Nella giornata del 21 settembre, tre persone di etnia rom, un 34enne e due 26enni, sono state arrestate a Roma per unascoppiata in piazza San Giovanni Bosco, nel quartiere. La lite, avvenuta in strada, ha coinvolto anche altre persone che però si erano già allontanate prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. A dare l’allarme è stata una donna di 33 anni, parente degli arrestati, che ha chiamato il numero di emergenza 112. Quando gli agenti del commissariatosono giunti sul posto, hanno trovato i tre ancora coinvolti nella lite. Uno di loro presentava una ferita da arma da taglio alla mano. Sul luogo dellasono stati rinvenuti e sequestrati un coltello e un’ascia, segni evidenti della violenza dell’episodio.