Milano rubano in un appartamento | il proprietario assente assiste al blitz grazie alle telecamere chiama il 112 e li fa arrestare

(Di sabato 21 settembre 2024), 21 settembre 2024 – Evade dagli arresti domiciliari a cui è sottoposto nel campo nomadi di via Monte Bisbino a Baranzate per andare a rubare in uninsieme a un complice. È successo ieri sera a, in un condominio di via della Rovere in zona Forze Armate. A dare l'allarme è stato ildell'all'ultimo piano. L'uomo si trovava fuori, ma attraverso il sistema di videosorveglianza interna ha visto da remoto l'intrusione e ha seguito gli spostamenti dei ladri. I carabinieri del Nucleo radiomobile li hanno rintracciati sulle impalcature di un cantiere, dove si erano nascosti. Con loro avevano i gioielli d'oro appena rubati e gli attrezzi da scasso usati per l'effrazione. I due – un trentenne italiano pluripregiudicato e già sottoposto ai domiciliari e un 23enne incensurato – sono stati arrestati per furto in abitazione in concorso.