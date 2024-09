Palumbo e Mosti sfida nella sfida

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Come fa il Modena, anche la Juve Stabia pone dalla trequarti in avanti le sue armi più pericolose. Detto che anche i numeri difensivi sono molto positivi (4 reti incassate, di cui 3 nell’ultima gara con il Palermo) ciò che più potrebbe affascinare domani sono alcune delle sfide nelle sfide nelle varie zone del campo. A partire proprio dalla zona dei fantasisti dove spicca un ex canarino che risponde al nome di Nicola. La crescita del ragazzo che con il Modena ha conquistato la promozione in B e segnato una doppietta nel derby di Coppa Italia con il Sassuolo è stata imponentesua esperienza campana. Non solo ha vinto di nuovo, ma sta mettendo il suo zampino anche nell’avvio prolifico della Juve Stabia. E lasarà con, a suon di assist.