Chi è Roberto Ciufoli | Tale e Quale Show carriera vita privata cosa fa oggi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 20 settembre 2024)nasce a Roma il 1° marzo del 1960. Di professione è un attore e un comico, che si è dedicato molto al mondo del cinema, della televisione e anche del teatro. Tra le sue più celeri apparizioni c'è quella nella Premiata Ditta con Francesca Draghetti, Tiziana Foschi e Pino Insegno. Il quartetto comico si è esibito in diversi spettacoli, molti dei quali hanno riscosso un enorme successo sia in Rai sia in Mediaset., inoltre, ha partecipato anche a diversi reality, arrivando quasi sempre in finale, ma non riuscendo mai ad aggiudicarsi la vittoria. Per quanto riguarda la, invece, l'attore è sempre stato molto riservato, sta di fatto che non è mai stato oggetto di pettegolezzi o gossip.