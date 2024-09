Al Lucca Film Festival il ricordo di Giacomo Matteotti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Firenze, 20 settembre 2024 – Il, in programma dal 21 al 29 settembre, all'Auditorium della Fondazione del Banco del Monte di, al Palazzo delle Esposizioni, vedrà anche undi, a 100 anni dal suo assassinio. Il 23 settembre, alle ore 10, è in programma la proiezione del'Il delitto' del regista Florestano Vancini (Italia, 1973, 120'), alla presenza del presidente della Fondazione Circolo Rosselli Valdo Spini e di alunni delle scuole. A moderare sarà il professor Dersu Poletti. “Tramandare il messaggio della vita e delle opere diai giovani - ha dichiarato Spini - è la cosa più importante che possiamo fare per celebrare il centenario della sua uccisione e del suo sacrificio.