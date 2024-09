Under 17 e 15 serie C La San Marino Academy a Trento fa sempre la voce grossa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Basta una sola rete agli17 diC della Sanper mettere in tasca tutto con il(1-0). Ci pensa Markaj. San: Cenci; Delvecchio, Colombini, Pennacchini (24’ st Markaj), Montali, Baiardi, Arcangeli (44’ st N. Tamagnini), Meloni, Canarezza (44’ st Podeschi), Molinari (24’ st Raschi), S. Tamagnini (15’ st Grandoni). All.: Di Maio. Un punto, invece, per l’17 del Rimini che davanti al pubblico di casa ha pareggiato con la Feralpisalò (2-2, in gol Mengoni e Manzi). Rimini: Pirini, Zammarchi (44’ st Cristiani), Fabbri (18’ st Lombardi N.), Manzi (44’ st Lombardi L.), Drudi (44’ st Mataj), Mengoni, Cellarosi (18’ st Molfetta), Eco (44’ st Tito), Grassi, Cenci (8’ st Di Pollina), Bizzarri. All.: Mandola.17C.