San Donato risse tra clienti e buttafuori | chiusa la discoteca Pura Vida

(Di giovedì 19 settembre 2024) SanMilanese – I Carabinieri di SanMilanese hanno notificato il provvedimento di sospensione della licenza per 15 giorni, deciso dal questore Bruno Megale, al titolare delladi piazzale Stazione dopo che, tra il dicembre 2023 e l'agosto scorso, i militari dell’Arma sono intervenuti diverse volte per colluttazioni tra alcuni avventori e personale addetto alla sicurezza. In particolare lo scorso maggio i Carabinieri hanno identificato due persone che avevano richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e che presentavano evidenti segni di percosse su tutto il corpo.