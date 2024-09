Come cambierà il Cinema italiano alla luce del nuovo Tax Credit?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 19 settembre 2024) Prima di finire nel mirino delle critiche e delle inchieste (giornalistiche e non solo) per le vicende legatefigura di Maria Rosaria Boccia. Prima di decidere in fretta e furia, per decreto, 18 nomine all’interno dell’ecosistema del dicastero della Cultura. Prima di dimettersi e lasciare il posto al neo Ministro Alessandro Giuli. Prima di tutto ciò, l’ultimo reale e concreto atto di Giuliano Sangiuliano è stata la modifica degli incentivi fiscali alle produzionitografiche (e non solo) italiane. IlTax– riforma necessaria per armonizzare il settore che con la pandemia aveva visto una crescita esponenziale degli “investimenti” pubblici – ha provocato molte reazioni negative da parte degli operatori ed esperti del settore, soprattutto per via della netta riduzione della concorrenza, in favore dei grandi produttori e delle grandi produzioni.