Lukaku pronto per Juventus-Napoli | c’è un tabù che il belga vuole superare

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Romeluè prontissimo per, ma ilbattere unche lo accompagna da tutta la sua carriera Mancano solamente 3 giorni al big match trae l’attesa già cresce in città. Gli azzurri arrivano alla super sfida, da sempre fortemente sentita per la rivalità tra le due squadre, dopo 3 vittorie consecutive. I successi su Bologna, Parma e Cagliari hanno dato la giusta carica ai partenopei, che non vincevano tre gare di seguito dal febbraio 2023, quando in panchina c’era ancora Spalletti e alla fine di quell’anno arrivò anche lo Scudetto. Serviva dare una svolta dopo la terribile scorsa stagione, conclusa con il decimo posto, e anche dopo il 3-0 incassato a Verona nell’esordio shock della prima gara di campionato. Dall’altra parte laarriva alla partita di sabato dopo un importante 3-1 in Champions League sul PSV.