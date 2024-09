Film di qualità rassegne e sconti Il cinema sotto casa sfida i multisala

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024)dei grandi festivaltografici,per ragazzi,e proiezioni pomeridiane per gli anziani. Così il"Troisi" di San Donato combatte la concorrenza deie continua ad offrire al pubblico una proposta culturale apprezzata e di livello. A credere fin dall’inizio nelle sue potenzialità è stato Domenico Dinoia, che da tempo lo gestisce, in accordo col Comune, attraverso la società Progetto Lumiére. Proprio "il coraggio e la devozione verso la sala Massimo Troisi di San Donato Milanese e la sala Palestrina di Milano, che guida e di cui segue la direzione artistica assieme al suo gruppo di lavoro" sono valsi a Dinoia il premio Carlo Lizzani, ricevuto dalle mani di Sergio Castellitto durante l’ultima edizione del Festival deldi Venezia. Una passione per il grande schermo, quella del 71enne Dinoia, esplosa fin dalla tenera età.