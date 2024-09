Truffe avvocato Vizzino | Chiediamo l’istituzione del Garante per monitorare il fenomeno

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di martedì 17 settembre 2024) Lo Studio Legalescrive ai Presidenti della Regione Campania e Basilicata per arginare il dilagantedelle«Il tema dilagante deldellemerita estrema attenzione perché rappresenta un grave danno patrimoniale ed all’immagine della intera collettività. Negli ultimi anni la crisi economica che grava sul nostro Paese ha fatto diventare il malcostume delle frodi un vero e proprio ammortizzatore sociale. Si è potuto notare che vi è un numero sempre maggiore di cittadini che anche in modo occasionale commettono reati contro il patrimonio a volte anche per indennizzi di piccolo ammontare». Così l’Riccardo, dello Studio Legale, in una lettera scritta insieme all’Emmaed al dottor Adriano Spagnuolo Vigorita indirizzata ai Presidenti della Regione Campania e Basilicata.