Familia e il dramma della violenza domestica

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 17 settembre 2024) Presentato in concorso nella sezione Orizzonti, durante l’81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia,è il secondo lungometraggio di Francesco Costabile. Accolto da un lungo ed emozionato applauso e premiato per il miglior attore protagonista (Francesco Gheghi) in occasionepremiere veneziana, approda in sala il 2 ottobre, distribuito da Medusa Film. Il cineasta cosentino torna così in cabina di regia, dopo l’intenso e apprezzatissimo Una femmina, e confeziona un’opera di grande potenza, stilistica, visiva e narrativa, forte di un romanzo alla base, scritto da Luigi Celeste e Sara Loffredi, dal titolo Non sarà sempre così (Edizioni Piemme). Se il cinema è una forma di espressione artistica importantissima, lo si deve alla sua capacità di raccontare storie, di lanciare messaggi e di spingere alla riflessione.