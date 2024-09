Domenica 22 settembre si celebra anche a Monte San Savino la XXV Giornata Europea della Cultura Ebraica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Arezzo, 172024 –22siSanla XXV, quest’anno dedicata al temaFamiglia nella, il sottotitolo scelto dal locale Comitato Salomon Fiorentino è “Il ruolofamiglianell’educazione dei figli”. Il convegno si svolgerà nella sala conferenze del Museo del Cassero, in Piazza Gamurrini n. 25, a partire dalle ore 9:45. Nel pomeriggio con ritrovo davanti all’Ufficio turistico in Piazza Gamurrini alle ore 15:30 si svolgerà una visita alle vestigia dell’antica comunitàsavinese: il ghetto, la ex Sinagoga, i bagni rituali e il cimitero in località Campaccio. La manifestazione in tutta la Penisola apre alla cittadinanza le porte di sinagoghe, musei e altri siti ebraici proponendo centinaia di appuntamentili e di incontro.