Movimento 5 smemorati | i grillini firmarono i Decreti Sicurezza ma l' hanno scordato

(Di lunedì 16 settembre 2024) Nella requisitoria dei pubblici ministeri palermitani Marzia Sabella, Calogero Ferrara e Giorgia Righi, chechiesto 6 anni per Matteo Salvini nel processo Open Arms, c'è un grande assente: Giuseppe Conte. Sì perché il primo ministro di quel governo, quell'agosto del 2019, era proprio il leader di quelche aveva firmato queie che adesso, dalle pagine social e dei giornali, accusa Salvini di essersi comportato come «un bullo» e il governo Meloni di attaccare la magistratura. «Metteremo fine al business dell'immigrazione» sentenziava Conte alla Camera dei deputati con un Luigi Di Maio che sorrideva soddisfatto alla sua destra. Lo stesso Di Maio che ora preferisce non commentare la richiesta dei pm di Palermo. «Un business che è cresciuto a dismisura sotto il mantello della finta solidarietà » attaccava il Conte smemorato.