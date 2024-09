Pallamano Serie A Gold Macagi Cingoli ok Chiaravalle al tappeto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024)25 Publiesse21: Noack, Albanesi, D’Agostino 1, D’Benedetto 1, Ciattaglia 3, Naghavialhosseini 6, Ottobri, Mangoni 2, Somma 3, Bordoni, Latini, Strappini 2, Rossetti 1, Compagnucci, Ghiotto 3, Makhlouf 3. All.: Palazzi. PUBLIESSE: Sampaolo, Sanchez, Morettin 3, Vichi 1, Del Curto, Brutti, Hammouda 9, Di Domenico 2, Verdino 2, Capatina, Solustri, Cuello 4, Mandolini, Ballabio, Santinelli, Grimaldi. All.: Guidotti. Arbitri: Dionisi e Maccarone di L’Aquila. Commissario: Fioretti. Derby vero, coinvolgente, anche spettacolare, esaltato da un tifo assordante nel PalaQuaresima stracolmo in cui labatte 25-21 ildomato nel finale quando si sfilaccia un po’ dopo l’ultimo dei nove suoi recuperi.