Suor Paola tra le 30 donne più influenti della tv? Ecco la sua reazione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024)D'Auria, divenuta famosa trent'anni fa come tifosaLazio ospite fissa di Quelli che il calcio - è a giudizioRai tra le trentache hanno segnato la storiatv italiana. La religiosa, per tutti semplicemente, è tra le protagoniste di 30x70 se dico donnatrasmissione prodotta da Rai Contenuti Digitali e Transmediali insieme a Rai Teche che da lunedì prossimo andrà in onda anche su Rai 2 alle 9,55. Una celebrità quotidiana quella che improvvisamente, nel 1993, ha benevolmente travoltoche da oltre mezzo secolo è un punto di riferimento a Roma per tutte le persone bisognose, in particolare per ragazze madre e bambini, ospiticasa famiglia che la religiosa gestisce e che ora vuole allargare anche ai padri separati.