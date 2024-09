Inter tra Monza e Manchester con 24 ore in meno… Grazie alla ‘Marotta League’!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 14 settembre 2024)è in programma domani sera alle ore 20.45, nonostante i nerazzurri siano impegnati in un’altra trasferta – quella di Champions League contro ilCity – mercoledì sera. Con 24 ore meno di riposo rispetto agli inglesi. Tutto merito della famosa, naturalmente! 24 ORE DI DIFFERENZA – Trae la traferta di UEFA Champions League contro ilCity passeranno, per i nerazzurri, soltanto tre giorni. La decisione della Lega Serie A è infatti quella di far giocare la squadra di Simone Inzaghi di domenica sera, nonostante l’impegno infrasettimanale in Europa. Una chiara decisione per favorire l’, in merito della ben famosa Marotta League, ovvero la scusa preferita dai tifosi di chi, la scorsa stagione, ha raccolto venti punti di distanza dai nerazzurri capolisti.