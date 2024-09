Popular Culture | all’asta pezzi di storia della musica

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 13 settembre 2024) Life&People.it Strumenti, vestiti di scena e vinili introvabili. Questi sono solo alcuni degli incredibili cimeli che, Sotheby’s ha deciso di mettere in mostra e vendere in occasione di, la prima asta dedicata allabritannica. Una serie incredibile di oggetti e memorabilia provenienti dal mondo del pop, rock e britpop, capace di coprire un periodo che va dagli anni ’60 fino agli anni ’90: da chitarre suonate sul palco da Prince e Van Halen a un pianoforte usato per 40 anni negli Abbey Road Studios di Londra, fino a uno dei vinili più introvabili dei Beatles. C’è spazio persino per alcuni, preziosissimi cimeli di Noel Gallagher, saltati fuori, guarda caso, a una manciata di giorni dall’annuncioreunion degli Oasis e del 30° anniversario di Definitely Maybe, il loro disco d’esordio.