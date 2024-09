Fedez lancia una bordata a Chiara Ferragni nella nuova canzone Di Caprio | ecco il testo

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 13 settembre 2024) Da settimane non si fa che parlare delladi, dal titolo Di. Oggi il brano esce ufficialmente: cosa ha detto su? Ad agosto si è parlato per la prima volta dellahit del rapper di Rozzano, in collaborazione con il collega Niky Savage. Ilscritto dai due cantanti ha scatenato una grossa polemica per via delle stoccatete a, da cuiha cercato di scagionarsi, con scarsissimi risultati. View this post on Instagram A post shared by(@) Come sappiamo, neldi Dic’è una strofa riferita a un fantomatico panettone, che viene indicato non essere di marca Balocco. Inutile ricordare che, ancora oggi, l’ex moglie dista pagando a caro prezzo lo scandalo emerso a seguito del Pandoro-Gate.