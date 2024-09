Sit-in contro la ZTL Fascia Verde | Alemanno critica Gualtieri

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 settembre 2024) Protesta prevista a Romail provvedimento che limita la circolazione di circa mezzo milione di auto. Gianni, segretario del movimento ‘Indipendenza!’, ha annunciato per domani, venerdì 13 settembre, un sit-in di protestala nuova “ZTL” voluta dal Sindaco di Roma, Roberto. L’iniziativa si terrà alle ore 11:00 in piazza Giuochi Delfici, nel quadro di una serie di azioni di protesta in tutta la città .hato duramente il provvedimento, definendolo “una follia senza precedenti” che, secondo le stime, impedirà la circolazione a circa mezzo milione di automobili, colpendo duramente le famiglie romane.