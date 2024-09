Reazione a catena cacciatele! Valanga sulle Volta pagina | Anna Laura è nera Le altre due

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) "Lo dico? Lo dico! Queste sono più forti dei Dai e Dai". I telespettatori diin delirio per le campionesse, Le, che si confermano tali battendo gli sfidanti, i Cerca e Trova. La copertina del quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, come ogni sera, è dedicata d'obbligo ai nuovi concorrenti: Gabriele, Ilaria e Margherita. "Il nome - spiega l'unico maschietto del trio - arriva dal nostro lavoro, siamo ricercatori in ambito medico e veniamo da Milano", anche se la loro città di provenienza è varia. Alla fine però la spuntano per la sestadi fila, Antonella e Rosa, che arrivano alla "Ultima" con un montepremi di 118mila euro. E in tanti, su X, tirano in ballo il mitico trio dei Dai e dai, i dominatori della scorsa stagione televisiva.