Lodi cagnolina pelle e ossa rinchiusa senza cibo né acqua | salvata dall’Oipa ora cerca una casa

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’avevanonéin unadisabitata, lasciandola, circondata dalle sue deiezioni e da rifiuti maleodoranti. È stata trovata così una femmina di American Bully di circa 13 anni che le guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), insieme al personale dell’Agenzia per la tutela della salute, hanno salvato durante un sopralluogo in un immobile in provincia di. Lasciata nella più totale incuria in un’abitazione chiusa e abbandonata, priva anche di energia elettrica, laè stata trovata mentre si riparava sotto un tavolo. Tarta, questo il nome che le è stato dato, dopo il sequestro è stata sottoposta a un primo screening medico veterinario, che ha accertato lo stato di forte deperimento, con perdita di massa muscolare e dermopatia generalizzata.