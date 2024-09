Inizio scuola Pellegrino IV | I giovani al centro della politica regionale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Con l’dell’anno scolastico, gli studenti campani tornano sui banchi di. A loro va il mio più sincero augurio per un anno all’insegna del lavoro con tanti sorrisi, entusiasmo e passione. Il mondoriparte, tra nuove sfide e problemi di vecchia data, ma è doveroso riconoscere lo sforzoRegione Campania nel sostegno al settore scolastico. Negli ultimi anni, infatti, la Regione ha investito circa 700 milioni di euro, destinati a crescere nei prossimi mesi, per interventi di edilizia scolastica e per garantire la sicurezza degli edifici, assicurando inoltre il trasporto gratuito a migliaia di studenti, un supporto concreto per alleviare le difficoltà economiche delle famiglie. La formazione deicontinua a essere una priorità nell’agenda