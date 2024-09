Tifosi impietriti sale la paura | Marcell Jacobs cambia sport

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 10 settembre 2024) Quando uno èivo riesce a praticare con buoni risultati tutti gli: ancheè uno di questi. E chissà, magarimestiere Ci ha fatto vivere un sogno enorme: nessuno mai si sarebbe aspettato che un italiano potesse vincere la finale olimpica dei cento metri, la gara regina, quella che tutti aspettano nel momento in cui arrivano i giochi a cinque cerchi.(Lapresse) – Ilveggente.itEppure, chi c’era, potrà dire serenamente di aver vissuto un sogno: a Tokyo,, è riuscito nell’impresa. Nessuno lo immaginava, nessuno minimamente lo pensava e il fatto che ci fosse un azzurro in finale sembrava una cosa magica. Lui è riuscito anche a vincere la medaglia d’oro e chi ha visto quella gara ricorda perfettamente dove era e con chi era. Uno di quei momenti che ti segnano per sempre. A Parigi anche ha fatto bene nonostante non sia andato a medaglia.