Gela uccide la madre e si costituisce

(Di martedì 10 settembre 2024) 0.51lae si consegna alla polizia, confessando il delitto. E' successo a, in serata quando il primogenito, Filippo Tinnirello,43 anni al culmine di una lite ha accoltellato la, Francesca Ferrigno, 63 anni.Sconvolto, è uscito di casa e si è diretto a piedi al vicino commissariato di polizia. Consegnandosi, ha raccontato in lacrime quanto accaduto poco prima. Nel frattempo i carabinieri diche indagano sul fatto, erano già sul luogo del delitto.L'uomo è sotto interrogatorio per ricostruire la dinamica.