Allerta Dengue | Avviate URGENTI Misure Sanitarie di Disinfestazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Chieti - Il Comune di Ortona adotta interventi die risanamento ambientale dopo la segnalazione di un caso sospetto distraordinarie in atto per prevenire il contagio Un caso sospetto diè stato recentemente segnalato al Comune di Ortona dalla Unità Operativa Complessa Servizio Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica della ASL Lanciano Vasto Chieti. In risposta a questa emergenza sanitaria, sono statestraordinarie per prevenire la diffusione del virus. Conforme al Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020/2025, il Comune ha adottato una serie di interventi mirati. Questi includono unaintensiva che durerà tre giorni consecutivi e si estenderà per un raggio di almeno 200 metri dalla zona di infezione.