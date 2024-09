Venezuela il presidente eletto vola a Madrid E ora?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 9 settembre 2024) Colpo di scena in. Dopo il mandato di arresto da parte della Procura con l’accusa del reato di “incitazione all’odio”, ilEdmundo González Urrutia èto in Spagna, dove è stato accolto con l’asilo politico. Il 75enne ha vinto le elezioni dello scorso 28 luglio, secondo l’opposizione con circa l’80% dei voti. Delcy Rodríguez, vicedel governo socialista di Maduro, ha detto che il viaggio di González Urrutia è stato permesso dal regime per favorire “la tranquillità e la pace politica del Paese”. Comunque, l’opposizione considera l’asilo del“un movimento strategico” nel piano per togliere il potere a Maduro, e spera nell’insediamento di González Urrutia per il 10 gennaio del 2025, come ha dichiarato Maria Corina Machado, leader rimasta in. Per González Urrutia, il suo esilio è andato diversamente.