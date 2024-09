Schlein Compito opposizioni è costruire un’alternativa credibile al governo

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di domenica 8 settembre 2024) CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – “Comeabbiamo un ruolo non soltanto di pungolo, critica e contrasto alle iniziative del. Il nostro ruolo è.Questa è una parte fondamentale della democrazia”. Lo ha dichiarato al Forum Ambrosetti, a Cernobbio, la segretaria del Pd Elly.“Noi qua ci siamo confrontati sulle priorità per il Paese e credo che abbiamo molto da dare perchè questoha dimostrato di non essere in grado di rilanciare l’economia. Vive di rendita e meriti altrui, anche della resilienza del nostro mondo produttivo”, ha dichiarato la segretaria Elly, a margine dei lavori del Forum TEHA di Villa d’Este a Cernobbio.“Servono politiche industriali e questoin questi due anni non ne ha messe in campo, non ha visione”, ha sottolineato.“C’è una crescita in linea con quella europea.