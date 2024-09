Quotazione? Allo studio l’apertura del capitale Donnarumma porta Ferrovie sul mercato

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di domenica 8 settembre 2024) "Io apro verso un'ipotesi di valutazione di possibile apertura del, laddove questo dovesse risultare vantaggioso dal punto di vista finanziario per lo sviluppo degli investimenti dell'azienda. Lae' quasi sempre la conseguenza di un eventuale percorso del genere, quindi non direi, ma per adesso, valutazione di apertura del". Cosi' Stefano Antonio, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Fs Italiane, a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio replica a chi chiedeva se fosse possibile unadelle Fs. Segui su affaritaliani.it